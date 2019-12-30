شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس قداس وداع رفات القديسة تريزا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا الطفل يسوع وذلك بكنيسة القديسة تريزا بشبرا السادسة مساء اليوم الإثنين قبل أن تغادر الرفات القاهرة عائدة إلى فرنسا بعد أن قضت قرابة الشهرين متجولة في كنائس مصر.

ووفقًا لسيرتها المدونة في الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا أو تيريزا الطفل يسوع ولدت في يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 في ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ"وردة المسيح الصغيرة وولدت في مدينة الينسون الفرنسية وترهبت في الدير في عمر خمسة عشر عامًا، وتميزت رهبنتها بالطهارة الفائقة و الوداعة كتبت قصة حياتها وسمتها "قصة نفس".

أما الأب يؤانس لحظي فقد دون سيرة القديسة تريزا وقال إن في ليلة عيد الـميلاد عام 1886 وهـى في سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـي حياتهـا حسب قولهـا مـا دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولـة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع.

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ويستكمل: وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد أسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها.

وأضاف: فذهبت مع والدها الى مدينة روما لـمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول في الرهبنة وهى في سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولي بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله".

الطفلة تريزا تنال القداسة باعتراف الفاتيكان

وفى 29 أبريل عام 1923 أُعلن تطويب (تقديس) تريزا الطفل يسوع بعد أن شهد الشهود بالمعجزات التى صنعت عند الالتجاء اليها. وفى 19 مايو عام 1925 أعلن قداستها البابا بيوس الحادى عشر بعد أن تحققت الكنيسة من عِظم العطايا التى منحتها هذه القديسة الصغيرة لـمن يلجأ اليها وطالبا صلاتها تحقيقا لوعدها من" أنها ستمطر من السماء غيثا من الورود. سأقضي سمائي فى عمل الخير على الأرض".

وفـى 19 اكتوبر عام 1997 أعلن قداسة البابا يوحنا بولس الثانـى أن القديسة تريزا الطفل يسوع هـى معلّمة فـى الكنيسة الجامعـة نظراً لـما تحملـه كلماتهـا وحياتهـا من عمق روحـي وتعليـم عن حب الله.