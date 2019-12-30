شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقيا فى القلب".. تفاصيل لقاءات النواب مع السفراء الأفارقة تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية حرصت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، على لقاء العديد من السفراء الأفارقة لدى مصر، منذ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، الذى انطلق فى أكتوبر الماضي. وفى هذا الإطار نرصد أبرز العلاقات التى عقدتها لجنة الشئون الافريقية مع السفراء الأفارقة على النحو الآتى:

1- استقبلت اللجنة سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة الفريد جاكوب كاليسا، وتناول اللقاء الذى شهده مجلس النواب بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ورواندا فى مختلف المجالات.

2- استقبلت اللجنة محمد لبرنغ، سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسى الأفريقى، والذى أكد خلاله السفير على حسن استقباله بمجلس النواب المصرى، مؤكدا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة، وأنه يسعى جاهدا فى العمل على تعميق العلاقات ما بين مصر والكاميرون، لاسيما على المستوى البرلمانى حتى انه تحدث مع رئيس البرلمان لدى بلادة فى شان إعداد زيارات متبادلة ما بين البلدين على اعلى مستوى برلمانى وهو رؤساء البرلمانات الوطنية.

3- استقبلت اللجنة السفير تيموتى ازوان - سفير كوت ديفوار بالقاهرة - لدعم والتشاور فى شأن العلاقات بين مصر كوت ديفوار، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الدولتين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التشاور فى شأن تدعيم العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الافريقية وبصفة خاصة ما بين مصر وكوت ديفوار.

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4- استقبلت لجنة الشئون الأفريقية السفير ويلفريد نى - سفير دولة غانا بالقاهرة - فى إطار دعم العلاقات بين مصر وغانا وبحث سبل التعاون بين الدولتين، والتى شهدت تأكيد السفير الغانى ضرورة أن يكون هناك لجنة دائمة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماع للجنة الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات بداية من العام القادم.

وأشار سفير غانا إلى امتلاك مصر للخبرات والكفاءات التى من الممكن أن تستفيد بها دولة غانا، فمصر لديها تكنولوجيا زراعية، بالإضافة إلى احتياج دولة غانا للخبرات المصرية فى مجال استخراج البترول والغاز وإعادة تكريره، وناشد الجانب المصرى بالمساهمة فى إنشاء قاعة مؤتمرات بغانا أسوة بما فى شرم الشيخ.

5- استقبلت لجنة الشئون الأفريقية السفيرة كارولين موسى - سفيرة مالاوى بالقاهرة - فى إطار دعم العلاقات بين مصر ومالاوى وبحث سبل التعاون بين الدولتين.

6- استقبلت لجنة الشئون الأفريقية سفير دولة غينيا الاستوائية لدى مصر خوسيه أسونو، والذى أكد اهتمامه بالتعاون على المستوى البرلمانى بين البلدين، داعيا إلى ترتيب زيارة لوفد من برلمان بلاده إلى نظيره المصرى لتبادل الأفكار والخبرات.

وتأتى لقاءات اللجنة فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.