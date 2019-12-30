شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية فى الكريسماس تصل للسجن المؤبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب أعياد الكريسماس تنشط تجارة بيع الألعاب النارية للأطفال والكبار كنوع من الاحتفال بقدوم العام الجديد، ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية خطورة حيازة الألعاب النارية، حيث يقع الشخص الذى يحوزها تحت المساءلة القانونية.

وقال نبيل إسحاق، المحامى، إن المشرع تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع، أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك..

وأضاف إسحاق أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها .

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وتابع: صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وفى نفس السياق تمكن جهاز تنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخصين "بالقاهرة والبحيرة" لقيامهما بالترويج لبيع الألعاب النارية والقطع الأثرية عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات القت القبض أمس على أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية مجهولة المصدر نظير مقابل مادى "لمن يرغب من المواطنين" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد (40) وحدة ألعاب نارية "شماريخ مختلفة الأحجام"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج لتوزيع وبيع الألعاب النارية والتربح بطريقة غير شرعية.