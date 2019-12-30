حسين الزناتي رئيسًا لتحرير مجلة "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، قرارًا بتولي الكاتب الصحفي حسين الزناني، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، منصب رئيس تحرير مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام. يأتي القرار قبل إعلان التغييرات الصحفية، بعدما بلغت الكاتبة ليلى الراعي رئيس التحرير السابق، السن القانونية وتم التجديد لها مرتين من قبل.

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