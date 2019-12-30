أخبار مصر | الزراعة: متوسط أسعار اللحوم ما بين 80 إلى 100 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزراعة: متوسط أسعار اللحوم ما بين 80 إلى 100 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار اللحوم شهدت استقرارا خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أن متوسط أسعار اللحوم ما بين 80 إلى 100 جنيه.

وأضاف القرش، فى مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أسعار اللحوم مقبولة وتشهد ثباتا، متمنيا استمرار الأمور على هذا النحو مع جهود العاملين بالوزارة والمزارعين ومشروع البتلو من أجل توفير اللحوم بأسعار مخفضة.