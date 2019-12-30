مصر | 6 مصابين حصيلة انقلاب أتوبيس مشجعي المصري ولا وفيات

وقدر شهود عيان المصابين بـ6 أشخاص، مؤكدين أن جميع المصابين تلقوا العلاج وعادوا جميعا إلى منازلهم في حالة جيدة.

يذكر أن أتوبيس يقل عددا من جماهير المصرى، انقلب أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية، أمس الأحد، ضمن دور مجموعات البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعد إجراء الإسعافات لهم عادوا جميعا إلى بورسعيد.