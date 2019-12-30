شكرا لقرائتكم خبر عن يناير المقبل.. دورة تدريبية لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على عقد دورة تدريبية مشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية بالوادي الجديد خلال شهر يناير 2020 وتم خلال اللقاء بحث مزيد من التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتصل بعمارة المساجد ونشر الفكر الوسطى المستنير، وبالتنسيق مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وافتتحت وزارة الأوقاف، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة الرابعة لرفع مهارات معلمى التربية الدينية الإسلامية والتى تمتد على مدار ثلاثة أيام بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر، وتشمل الدورة دراسة ومناقشة القضايا المعاصرة والتى ترجمت إلى كتب وإصدارات لوزارة الأوقاف المصرية وهى: "الفهم المقاصدى للسنة النبوية، حماية دور العبادة، بناء الشخصية الوطنية، مفاهيم يجب أن تصحح، فقه الدولة وفقه الجماعة".

وخلال جلسة الافتتاح رحب الدكتور كمال سيف المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية بالحضور، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تسخر جهودها لخدمة الوطن وبناء الشخصية الوطنية وتسعى لترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة من خلال العديد من الإجراءات كالندوات والتدريب سواء للعاملين بالوزارة أم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية.

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وفى كلمته رحب الدكتور السيد مسعد وكيل مديرية الأوقاف بالجيزة بالمعلمين الحضور ونقل لهم تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وترحيبه بهم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، ومؤكدًا أن وزارة الأوقاف تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية لتصحيح الفكر المنحرف والمفاهيم الخاطئة، وتكوين الوعى الجمعي لدى المصريين، إسهامًا منها وإيمانًا بأهمية التصدي للفكر المتطرف وتأصيل مبادئ الإسلام السمحة، مشيرًا إلى مدى التوافق بين رسالة الإمام والمعلم وأن قيمة المعلم كبيرة، فالمعلمون مؤتمنون على عقول أبنائنا وبناتنا من الطلاب فى تكوين الوعى والثقافة فضلاً عن العلم والتربية، وأن معلمى التربية الدينية هم صمام الأمان فى المدارس وحقول التعليم على أبنائنا وبناتنا من الانحراف والوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة والمفاهيم الخاطئة والتى يجب أن نتكاتف سويا فى تصحيحها.