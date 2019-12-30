شكرا لقرائتكم خبر عن أفكر فى أشياء كثيرة أثناء الصلاة فماذا أفعل كى أكون خاشعا؟.. الأزهر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء الصلاة أفكر فى أشياء كثيرة فماذا أفعل كى أكون خاشعًا فى صلاتى؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: من علامات الخير حرصك على تمام صلاتك وأدائها على الوجه المطلوب شرعًا، وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ"، وقال سبحانه "وقوموا لله قانتين"، وقال سبحانه فى شأن الصلاة "وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين"، وقد قال صلى الله عليه وسلم "إن الرجل لينصرف – عن صلاته – ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها" رواه أبو داود وهو حديث حسن .

بعض الوسائل المعينة على الخشوع فى الصلاة :

معرفة صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتمونى أصلى".

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المجاهدة والمثابرة على الخشوع فى الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، وقال صلى الله عليه وسلم "إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم"، استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه وأنك تقف بين يديه عبد بين يدى سيده ومولاه .

إذا عرض لك شيء يشغلك فى صلاتك فاتفل (هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ) عن يسارك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى .