شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد هيئة كبار العلماء والجامع الأزهر في عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت هيئة كبار العلماء خلال عام 2019 في مواصلة جهودها الملموسة في تجديد الخطاب الديني والحفاظ على الثوابت، ورغم اعتبارها أعلى مرجعية فقهية في الأزهر الشريف إلا أنه لم يقتصر اهتمامها خلال العام على الجانب الديني والتوعوي فقط، بل أخذت على عاتقها القضايا المجتمعية والثقافية والتاريخية والعصرية، وكان ذلك واضحًا في القضايا التي عملت عليها خلال عام 2019، فكثفت ندوات التواصل مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة بالحجة والدليل، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في أولويات هيئة كبار العلماء.

ملتقى هيئة كبار العلماء

عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، خلال العام سلسلة ملتقيات فكرية بمدينة البعوث الإسلامية، تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء"، ناقشت فيها قضايا مهمة أبرزها: (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار)، و(الفكر المنحرف: أسبابه - منطلقاته – علاجه)، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين)، و(بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية)، و(آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، و(الهجرة النبوية.. أسرار وأحكام)، و(اقرأ وربك الأكرم.. عام دراسي جديد: بناء العقول وغرس القيم سبيل لرفعة الوطن).

كتب علمية لدعم القضية الفلسطينية ولمحاربة التطرف

شاركت الهيئة بـ(21) مؤلفًا بجناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب 2019م، ركزت معظمها على نشر الفكر الوسطي، والعمل على تفنيد الفكر المتطرف، ودعم قضية القدس، وكان من بينها: "القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية"، و"طرق وآفاق استثمار الأموال في الوطنين العربي والإسلامي"، و"في رياض القرآن"، و"مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"الحضارة فريضة إسلامية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب التي لم تلبث أن نفدت على الفور؛ نظرًا لأهميتها التاريخية، ولما تحتويه من قيمة علمية جليلة.

مشروع قانون "الأحوال الشخصية" وقانون" تنقية التراث بالتراث والقانون"

تصدرت القضايا الاجتماعية والعصرية اهتمامات وأولويات الهيئة خلال عام 2019، حيث ناقشت وأعدت على مدار أكثر سنة مشروع قانون "الأحوال الشخصية"، باعتباره من الموضوعات التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية؛ لوضع مقترح قانون متوازن أمام الجهات المعنية لمناقشته، كما تم الرد على مقترح قانون "تنقية التراث بالتراث والقانون" والمحال من الجهات المختصة إلى الأزهر الشريف.

مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

قامت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بتنظيم مسابقة الأزهر الشريف العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالقراءات العشر، ضمت المسابقة خمسة مستويات، ولم تقتصر على المصريين فحسب، بل شملت المصريين وغيرهم، وتم تكريم أصحاب المراكز الأولى.

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الجامع الأزهر.. منافذ جديدة لنشر صحيح الدين وإزالة الشبهات

عَمِلَ الجامع الأزهر على استحداثِ منافذَ جديدةٍ لنشر صحيح الدين وإزالة الشبهات التى تُثار حول الإسلام، بالإضافة لمناقشة القضايا الفكرية والفقهية وأثرها في المجتمعات، وتنظيم ملتقيات وندوات علمية مع الشباب، وملتقى مخصص لمناقشة قضايا المرأة ودورها في المجتمع، ومجلس حديثي احتفاءً بذكرى المولد النبوي، وأنشطة مكثفة للأروقة بالجامع وفروعها في المحافظات.

ملتقى شبهات وردود

نظَّم الجامعُ الأزهر خلال 2019 سلسلةَ ندواتٍ تحت مسمى "شبهات وردود"، لنشر صحيح الإسلام والرد على الشبهات وتفنيد الأفكار المتطرفة، وتعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الرواق الأزهري، والحثِّ على تهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية. وكانت أهم القضايا التي ناقشها الملتقى: (الشائعات وخطرها على الأفراد والمجتمعات- حرمة الدماء في الأديان- الغلو صوره وعلاجه- حول رحلة الإسراء والمعراج- تحويل القبلة- ليلة النصف من شعبان-الأمن الفكري في الإسلام- الغلوُّ في الدين وخطره على الاستقرار الفكر- الإسلام والعلاقة مع الآخر).

ملتقى قضايا المرأة الفقهية والفكرية

دشَّن الجامع الأزهر برنامج ملتقى "قضايا المرأة الفقهية والفكرية"، وذلك من خلال الاستعانة بنخبة من أساتذة جامعة الأزهر في التخصصات المختلفة، وكانت أهم الموضوعات التي تناولها الملتقى: «دور المرأة في تنشئة جيل صالح- أسس اختيار شريك الحياة- نساء في طريق الهجرة- العنف الأسري... أسبابه وطرق علاجه- عمل المرأة وواجبات الأسرة- دور الأسرة في تهيئة النشء لاستقبال العام الدراسي الجديد- حقوق الطفل في الإسلام».

مجلس حديثي احتفاءً بذكرى المولد النبوي

نظَّم رواق الجامع الأزهر مجلسًا حديثيًا، توافد عليه الآلاف من طلبة العلم من مصر والعالم، وقاموا بقراءة وإسناد كتاب «عَرْفُ التعريف بالمولد الشريف»، للإمام الحافظ المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري، وتناول الكتاب نسب النبي وحمله وولادته ومولده وبركته، وعجائب ليلة المولد الشريف ورضاعه، كما تناول تجارته للسيدة خديجة وزواجه بها، بالإضافة إلى بعثته ورحلة الإسراء والمعراج وهجرته إلى المدينة، فضلًا عن تناوله حجة الوداع ووفاته.

نشاط الأروقة الأزهرية

استحدث الجامعُ الأزهر أروقةً جديدة واستخدم أساليبَ حديثة في التدريس أسهمت في إقبال كبير على أروقة الجامع الأزهر خلال عام 2019، حيث نظَّم الجامع الأزهر العديد من الأنشطة والدورات التي تقدم الفكر والثقافة الدينية الصحيحة لفئات المجتمع المختلفة في ثوب جديد بما يساعد على نشر سماحة الإسلام محليًا وعالميًا.

كما تم تطوير نشاط رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وإعادة هيكلته بصورة جديدة؛ وتفعيله في عدة محافظات بهدف نشر حفظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تَعَلُّمِ النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم.