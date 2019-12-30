شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة وزارة التعليم العالى لتطوير البحث العلمى خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي من وضع خطة العمل التي ستسير وفقًا لها الوزارة خلال عام 2020 على كل المستويات والأصعدة في سبيل النهوض بمنظومة التعليم الجامعة والبحث العلمي في مصر، ويأتي في مقدمة الأولويات بالوزارة العمل على تطوير البحث العلمي في مصر لما يحتله من أهمية كبيرة تساعد على النهوض بالدولة المصرية .

ووفقًا لخطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وضعت الوزارة عددًا من المحاور التى سيتم العمل عليها خلال عام 2020 من أجل تطوير البحث العلمى والتى تمثلت فى الآتى :

• سيتم الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

• تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإصدار تراخيص لإنشاء حاضنات تكنولوجية ناشئة من هيئات التعليم العالي والبحث العلمى.

• متابعة إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.

• متابعة مراحل إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات.

• إنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

• إنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطه بمراكز الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية فى جميع أنحاء الجمهورية ضمن الشبكة القومية للحوسبة السحابية؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة للدخول فى الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

• إطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبدء التطبيق الفعلي فى أحد المصانع التابعة لهيئة الإنتاج الحربى وزارة الإنتاج الحربى.

• إطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة EFFECT.

• تنفيذ الحملة القومية لإنتاج وتصدير التقاوى، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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• تنفيذ الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية.

• بدء تفعيل شركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي

• إنشاء منطقة حرة للابتكار بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة Innovation Free Zone (I-Zone) وهى عبارة عن أكبر مجمع للخدمات المتكاملة فى مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، الحاضنات التكنولوجية، بنك الابتكار، نادى ريادة الأعمال، مكتب دعم الابتكار.

• استكمال المشروعات والمبادرات الجارية (جامعة الطفل، القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولي للابتكار، برامج ومسلسلات الرسوم المتحركة، الحاضنات التكنولوجية، التحالفات التكنولوجية، رالى القاهرة للسيارات الكهربية، تنمية إقليم مصر الحدودية، نوادى ريادة الأعمال، المسرعات التكنولوجية)

• المبادرة القومية لدعم كليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء؛ بهدف بناء جيل جديد من النوابغ فى مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.

• الانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للمراكز و المعاهد البحثية (عدد ١١ لائحة) لتنظيم العمل وتنمية الابتكار

• تحديث قواعد ترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.

• إصدار خريطة البحث العلمي فى مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

• إصدار مبادرة تصنيف المراكز والمعاهد البحثية والسعى لتعميم المبادرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر دور التصنيف العالمية.

• تفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وربطها برؤية مصر 2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا ربطها بأداة الباحثين.

• تفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق ربط الفاعلين فى المنظومة (الجامعات والمراكز البحثية) بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، صندوق الوقف البحثي).