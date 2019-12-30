شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر من سلوكيات ارتكابها يعرضك للسجن أو الغرامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة السكة الحديد المواطنين من ارتكاب بعض الأفعال التى تؤدى بمرتكبها إلى السجن إذا ما ترتب عن فعله تعريض حياة المواطنين للخطر، أو نتج عن ذلك الفعل إصابات أو وفيات، ويلتزم بدفع تعويض عن الأضرار التى لحقت بالأشخاص أو ممتلكات الهيئة جراء فعله، كما أنه قد يعرض نفسه للغرامة الفورية التى تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه، ويرصد ”الخليج 365” فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن الإفعال التى حذرت منها هيئة السكة الحديد وتأثيرها على حركة القطارات وأرواح الركاب.

1ـ فتح بلف الخطر أثناء مسير القطارات بدون داع .

2ـ اقتحام المزلقانات أثناء غلقها أو العبور من الأماكن الغير مخصصة لذلك .

3ـ إلقاء الحجارة على القطارات أو ارتكاب الأعمال العدائية ضد العاملين أثناء العمل.

4ـ إضرام الحرائق بالمناطق الملاصقة لخطوط السكك الحديدية .

5ـ محاولة ركوب القطار بعد تحركه.

6ـ محاولة النزول من القطار أثناء تحركه أو قبل وقوفه.

7ـ ركوب القطار بين فواصل العربات.

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8ـ محاولة الركوب على أسطح القطارات.

9ـ هذه الأفعال تهدد أرواح الركاب وتؤدى إلى تعطيل حركة القطارات.

10ـ ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين توخى الحذر واتباع تعليمات الهيئة أثناء عبور خطوط السكك الحديدية أو ركوب القطارات حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

11ـ هيئة السكة الحديد رصدت خلال أسبوع واحد 50 حالة تعد كالتالى:

ـ 5 حالات فتح بلف الخطر.

ـ 33 حالة اقتحام للمزلقانات رغم إغلاقها وشريط السكة الحديد.

ـ 8 حالات دهس لمواطنين نتيجة عبورهم شريط السكة الحديد من أماكن غير معدة للعبور.

ـ عمل عدائى ضد طوائف التشغيل بالسكة الحديد.

ـ 3 حالات حرائق على شريط السكة الحديد.