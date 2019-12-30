شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2019.. إنشاء مستشفى جامعى و11 ألف وحدة سكنية و15 مدرسة بمدينة العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى عام 2019، تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والخدمية فى كافة المجالات، لخدمة أبناء المدينة، وأغلب المشروعات جار الانتهاء منها وسوف يتم تسليمها للجهات المختصة لبدء تشغيلها فى عام 2020.

وقال المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن مدينة العاشر يبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالى 750 ألف نسمة، ويتردد عليها يوميا حوالى 500 ألف من العمالة التى تسكن خارج المدينة، وشهدت المدينة مؤخرا طفرة فى المشروعات المختلفة وإعادة تأهيل فى البنية التحتية سواء للمدينة القديمة أو المناطق الصناعية.

وقال نائب رئيس الجهاز: إنه جار الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى المرور الجديد بالمدينة، وتم سنفرة ساحة الانتظار والطرق الداخلية والمؤدية إليه تمهيدا لأعمال طبقة الأسفلت، لكى يتم الارتقاء بمدينة العاشر ومستوى خدمات أفضل، والمساحة المخصصة لإقامة مشروع تنفيذ مبنى المرور ووحدة الفحص بإجمالى 2,8 فدان باستثمارات 49 مليون جنيه، وسوف يتم الانتهاء منه قريبا وتسليمه لوزارة داخلية لوضع خطة التشغيل، وجار الانتهاء من الأعمال بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى، بنسبة 70% ومن المقرر دخول المستشفى الخدمة وتشغيلها قريبا، وأن قيمة التكلفة الإجمالية لإنشاء المستشفى بلغت 500 مليون جنيه، وأن مشروع إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، مقام على مساحة 22 ألفا و655 متر م2 ويستوعب 200 سرير ويتكون من دور أرضى و5 طوابق، ويضم كافة الأقسام الطبية من "غسيل كلوى – معامل – عيادات خارجية – علاج طبيعى – مناظير الجهاز الهضمى – المناظير الجراحية – الولادة الطبيعية – الرعاية المركزة للأطفال"، بالإضافة إلى قسم إقامة للمرضى وسكن للأطباء والتمريض، كما يضم المستشفى مبنى تعليمى يتكون من مدرج يستوعب 150 طالبا، وقاعة مؤتمرات و2 غرفة فصل دراسى بخلاف المسجد، ووكان رئيس الوزراء، قد أصدر تعليمات للهيئة الهندسية، بإنشاء مستشفى تسع لـ200 سرير على مساحة 7 أفدنة، تحت مسمى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، وجاء ذلك بسبب وجود بعض المشاكل الإنشائية بمستشفى التأمين الصحى، وبالتالى من الصعب تشغليها على الوضع الحالي.

وتابع: جار الانتهاء من تنفيذ مشروع تنفيذ قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالمحور الشرقى بالمرحلة الثالثة، وذلك بتكلفة 56 مليون جنيه، ونسبة الإنجار بالمشروع بلغت 80%، وأن المشروع عبارة عن مبنى القسم، ومبنى سجل مدنى ومبنى مطافئ، ومسجد وخزان إستراتيجى وعنبر الجنود وساحة تدريب ومظلات وورش الحملة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز أن القسم سوف يخدم المرحلة الثالثة والرابعة بالمدينة ابتداء من الحى التاسع وحتى الحس السادس عشر وبعض الأماكن الأخرى منها مشروع ابنى بيتك والإسكان الاجتماعى، وذلك لحرص جهاز العاشر على زيادة التغطية الأمنية بالمدينة وتوسعاتها الحالية، وتوفير الأمن للمواطنين فى كل أنحاء المدينة.

وفى مجال أعمال المرافق للمصانع والأراضى لجديدة، قال نائب رئيس الجهاز، إنه تم الانتهاء من توصيل المرافق بالأراضى والمصانع الجديدة لعدد 1500 مصنع بمساحة 6 ملايين متر مربع، وجار تنفيذ المرافق من مياه وصرف وصحى وخلافه لعدد 350 مصنعا ليصبح الإجمالى 1850 مصنعا بتكلفة إجمالية أكثر من مليار جنيه، موضحا أن هذه الإنشاءات تعتبر بمثابة مدينة صناعية جديدة تضاف إلى حجم الإنشاءات والمصانع الموجودة فى المدينة القديمة، موضحا أنه الآن يتم عمل شريان جديد يربط طريق الروبيكى بالمنطقة الصناعية الثالثة بعرض 50 مترا وبطول 6 كيلومترات، وجار تطوير طريق الروبيكى الذى يربطبين الإسماعيلية والسويس، حيث يبدأ من أول الكوبرى بالكيلو 51 وحتى مدينة بدر أى صبح كل اتجاه ست حارات لخدمة المناطق الصناعية، وهذا الطريق أشبه بالطريق الإقليم الدولى.

كما تم تنفيذ وافتتاح المرحلة الأولى من نظام مراقبة مدينة العاشر من رمضان بالكاميرات، والتى تم وضعها فى الميادين العامة والمناطق الحيوية ومداخل ومخارج المدينة، وضمت المرحلة الأولى 122 كاميرا، منها 87 كاميرا ثابتة، و35 كاميرا متحركة، وذلك بتكلفة نحو 35 مليون جنيه، بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز المدينة، وقطاع الأمن بالمدينة، كما تم بناء المول التجارى بين الحى 15 والحى 16 فى المرحلة الثالثة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

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وأضاف نائب رئيس الجهاز أنه تم تسليم الدور الأول بالمول، إلى مصلحة الشهر العقارى، بوزارة العدل، ليتم عمل مقر جديد راق متطور للشهر العقارى بمدينة العاشر، مقام على مساحة 1000 متر مربع وبتكلفة استثمارية تقدر بـ5 ملايين جنيه.

وأردف: فى مجال الإسكان الاجتماعى تم تنفيذ 11 ألف وحدة بحى الأندلس، تم تسليم عدد منها، وجار الانتهاء من تسليم المشروع بالكامل، وتم استكمال المرحلة الثانية من إسكان دار مصر، وإنشاء 15 مدرسة ما بين تعليم أساسى وثانوى، وفى مجال المجمعات الصناعية تم تنفيذ مجمع ب وج وجار الانتهاء من مجمع أ بإجمالى 384 وحدة صناعية عبارة عن ورش.



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الشهري العقاري الجديد بالعاشر من رمضان



المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان