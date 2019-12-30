محاكمة المطربة بوسي بتهمة "التهرب الضريبي" الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم الإثنين، محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827.210 ألف جنيه للضرائب.

وأجلت المحكمة، جلستها الماضية في 29 يوليه الماضي، لليوم؛ للتصالح.

كانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسي"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.