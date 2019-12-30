وفد البرلمان عن محافظ القليوبية: "صنايعي ويعمل بأقل الإمكانيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، في مكتبه بمجلس مدينة القناطر الخيرية، وفدًا برلمانيًا من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة والطيران المدني، ضم الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، ومحمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد عبده عضو لجنة السياحة، والدكتورة شيرين فراج عضو لجنة السياحة، والسيد موافي عضو لجنة الإدارة المحلية، وحاتم عبدالحميد نائب القناطر الخيرية.

وقال محتفظ القليوبية، إن مدينة القناطر الخيرية، من أهم مدن المحافظة، ولها إرث تاريخي وسياحي، مطالبًا أن تكون المدينة على الخريطة السياحية، لما تتميز به من آثار وموقع متميز على ضفتي النهر، موضحًا أن المدينة مكان سياحي وتنموي مهم جدًا، ولابد من العمل على إعادة المدينة إلى سابق عهدها والنهوض بها، وأن تحظى بجزء كبير من العملية التنموية في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك مخطط عام لمدينة القناطر الخيرية، يتم بالتنسيق بين محافظة القليوبية وهيئة التخطيط العمراني، مضيفًا أن هناك خطوات جادة للنهوض بهذه المدينة التاريخية.

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وقال الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مدينة القناطر الخيرية، جزء مهم من تاريخ مصر، مطالبًا بتطوير القناطر الخيرية، وأن تحظى بالتطوير اللازم وأن تعود إلى سابق عهدها متنفسًا للجميع ومزارًا سياحيًا للمصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن هناك خطة لجعل القناطر الخيرية على هرم السياحة النيلية في مصر، وربطها بكل من رشيد ودمياط عبر السفن السياحية النيلية.

وكشف "صدقي"، عن أن ملف السياحة ملف مهم جدًا في العالم حيث تدر السياحة 5 مليارات دولار يوميًا على مستوى العالم، ولابد أن تكون حصة مصر من هذا المبلغ، كبيرة، خاصة أن كل مواقع مصر تصلح للسياحة.

وأكد محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن تطوير القناطر الخيرية لابد وأن يحظى باهتمام أكبر، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدولة ومن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، واصفًا إياه "بالمحافظ الصنايعي"، الذي يستطيع أن يعمل على الأرض بأقل الإمكانيات وبنتائج مبهرة.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن زيارة وفد من لجنتي السياحة والإدارة المحلية يؤكد اهتمام البرلمان المصري بمدينة القناطر الخيرية، وتاريخها وإرثها السياحي.