اليوم.. "الصحفيين" تكرّم رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): تقيم نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى لتكريم الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد منصور، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق. وينظم الاحتفالية، عدد من خريجي قسم صحافة بكلية الأداب جامعة سوهاج، ويشارك فيها عدد كبير من قيادات الهيئات الصحفية والإعلامية ورؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، في الواحدة ظهرًا.​

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