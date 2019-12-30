أخبار مصر | وزارة الزراعة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الزراعة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الطماطم متوافرة، وهناك 50 ألف فدان كانوا مزروعين خلال العروة السابقة، و141 ألف فدان للعروة الجديدة.

وأضاف القرش، فى مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن فترة يناير فاصل بين عروتين، وفيها حجم الإنتاج أكبر، مضيفًا: "إحنا بنهول على نفسنا، وبنقول لضعاف النفوس غلوا الأسعار".

وأوضح أن متوسط سعر الطماطم جيد جدا، منوها إلى أن المحصول متوافر بشكل جيد ولا توجد أي مشكلة، مؤكدا أن الصوب الزراعية ستسد الفجوة بين العروات.