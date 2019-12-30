- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في حادث تصادم أتوبيسين يقلان بعض جماهير النادي المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع حادث تصادم بين أتوبيسين يقلان بعض جماهير النادي المصري، في نحو الثانية فجر اليوم، على طريق بورسعيد دمياط أمام مطار بورسعيد، ما أدى إلى صعود أحد الأتوبيسات على الجزيرة الوسطى للطريق.
وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة عدد من ركاب الأتوبيسين برضوض وكدمات وتم علاجهم في موقع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في حادث تصادم أتوبيسين يقلان بعض جماهير النادي المصري (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.