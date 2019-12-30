شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في حادث تصادم أتوبيسين يقلان بعض جماهير النادي المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع حادث تصادم بين أتوبيسين يقلان بعض جماهير النادي المصري، في نحو الثانية فجر اليوم، على طريق بورسعيد دمياط أمام مطار بورسعيد، ما أدى إلى صعود أحد الأتوبيسات على الجزيرة الوسطى للطريق.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة عدد من ركاب الأتوبيسين برضوض وكدمات وتم علاجهم في موقع الحادث.

تصادم بين أتوبيسين يقلان بعض جماهير النادي المصري