شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: مبادرة نور حياة تستهدف 2 مليون مواطن و5 ملايين تلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أن مبادرة نور حياة تجسد الاتجاه المصرى لمسايرة العالم أجمع فى مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، قائلا: نواجه أزمتين خلال تعاملنا مع أزمة ضعف وفقدان الإبصار، فكل دقيقة هناك طفل يصاب بفقدان البصر، وهذه أرقام مفجعة للغاية، وموضحا أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 80% من هذه المسببات إذا تم تشخصيها بشكل مبكر يمكن القضاء عليها بالكامل ومن هنا بدأت مبادرة نور حياة.

وقال المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الهدف من مبادرة نور حياة هو التشخيص المبكر للمسببات الخاصة بفقدان وضعف البصر وكذلك تقديم العلاج والعمليات الجراحية اللازمة لوضع حد لهذه المسببات سواء للكبار أو تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وتابع المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، نستهدف فى هذه المبادرة 2 مليون مواطن و5 ملايين تلميذ فى المرحلة الابتدائية فى مختلف المدارس الحكومية الذين لهم الحق فى الاستفادة من مشروعات صندوق تحيا مصر باعتباره أنه موجه إلى الأسر الأولى بالرعاية.

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وكان تامرعبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قال إن قوافل نور حياة أجرت الكشف الطبي على 106 آلاف مواطن و566 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، كما تم إجراء 7750 عملية للمياه البيضاء وتسليم 57334 نظارة طبية للبالغين و 60146 نظارة طبية للتلاميذ خلال العام الجارى فضلا عن تسليم العلاج لنحو 48176 مواطن مجانا.

وأضاف أن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها، الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجيلية وجمعية حواء وجمعية تحسين المرأة وجمعية صلاح الدين.