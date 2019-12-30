شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تواصل حملاتها على 480 مجزر لحوم ولجان بالأسواق للتأكد من سلامة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، عمل حملات مرورية مكثفة على 480 مجزر لحوم حكومى وخاص، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل، بالإضافة إلى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك حملات مكثفة على على مجازر اللحوم لضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى حملات تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية أن هناك حملات تقوم بها إدارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية، بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى، وقيام أطباء إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفه أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وقال تقرير الخدمات البيطرية إنه فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن، تم تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.