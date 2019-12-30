شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة تفرض سيطرتها لتأمين المدن الجديدة بارتكازات ثابتة ومتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملات أمنية مكثفة، وإنتشار أمنى على مدار الساعة، وأكمنة أمنية، ودوريات تجوب الطرق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى ارتكازات أمنية ثابتة ومتحركة، تعمل ليل نهار على تأمين مداخل ومخارج المدن الجديدة، بهدف التصدى لأى محاولات الخارجين عن القانون، وفحص كافة المترددين على تلك المناطق والسيارات التى تتردد على المدن الجديدة لإحكام السيطرة الامنية بصورة أكبر.

حملات امنية على الطرق

ومن جانبها كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تواجد القوات والأكمنة بكافة الطرق الصحراوية والسريعة المؤدية إلى المدن الجديدة فى العاصمة، لفرض قبضتها على المنافذ والطرق، والشوارع الداخلية ومواجهة الخارجين عن القانون، وكثفت إجراءاتها الأمنية، لتأمين الشوارع والميادين وتفعيل الأكمنة الحدودية على كافة الطرق لضبط كافة الخارجين عن القانون قبل محاولاتهم التسلل لتلك المدن الجديدة، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني.

قوات الأمن

كما عززت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من تواجدها وانتشارها الميدانى، وتكثيف الأقوال الأمنية التي تقوم بتمشيط الطرق المؤدية إلى المدن الجديدة بالعاصمة، سواء من خلال طريق السويس أو طريق الاسماعيلية أو طريق العين السخنة والطريق الدائري، والذى تستهدف فرض السيطرة الأمنية فى صورتها الكاملة، وإحباط أى محاولات للخارجين عن القانون قبل إرتكابهم أى أفعال من شأنها المساس بأمن المواطنين.

انتشار رجال الشرطة

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بنطاق المدن الجديدة مثل مدينة الشروق، والعاصمة الإدارية، ومدينة بدر، والقاهرة الجديدة التى تضم التجمع الأول والثانى والثالث، ومدن الأسكان الاجتماعى الجديدة، وطريق السويس والإسماعيلية، والعين السخنة ، مع تكثيف تواجد الأقوال الأمنية بنطاق الشروق والرحاب ومدينتى، مع تمشيط الظهير الصحراوي وطرق الربط مع المحافظات، وأنتشار رجال المرور على هذه الطرق بالإضافة للرادارات التي تعمل على ضبط مخالفات زيادة السرعة على الطرق وهو ما يؤدى إلى الحد من الحوادث المرورية.

ادارة حقوق الانسان بأقسام الشرطة تستمع للمواطنين

كما وجهت الاجهزة الأمنية، حملات موسعة إستهدفت المدن الجديدة، لضبط الخارجين عن القانون أو أية مظاهر سلبية كإشغالات الطرق والمحلات والمقاهي بدون ترخيص، وفحص المترددين عليها لضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام واللذين يأخذون من تلك المدن الجديدة مأوى لهم، فضلا عن تنفيذ العديد من المداهمات الأمنية للأوكار الإجرامية، وتفتيش بعض الأماكن السكنية والشقق المفروشة، مع إجراء عمليات فحص لكافة السيارات بالطرق وتفتيشها.

جانب من الحملات الامنية Advertisements

وعززت قوات الأمن، من تواجدها، وحرصت خلال خطتها المحكمة لتأمين المدن الجديدة على شن حملات موسعة لتمشيط الظهير الصحراوي لتلك المدن وضبط أية مظاهر قد تخل بالأمن العام، بالإضافة إلى رفع السيارات المتروكة من الطرق، وإجراء حملات لفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة للحد من الحوادث و حملات لرفع الاشغالات من المحاور بالتنسيق مع إدارة المرور، والمرافق، والأمن المركزى، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية لفك حالات الزحام المرورى، من الميادين ومنها التى تجرى بها أعمال مثل ميدان سفير ومصر الجديدة اثناء إجراء اصلاحات، وبميدان التحرير، بجميع انفاق العاصمة بالأزهر و الثورة والمرغنى، وسط مراقبة الطرق بالخدمات.

قسم التجمع الاول

وكلف مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القيادات الأمنية بالمديرية بتفقد الخدمات والقوات الأمنية والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم طوال الـ 24 ساعة، وتفعيل الخطط الأمنية، وجاهزية القوات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، بالإضافة الى تغطية تلك المدن من خلال أقسام شرطة عصرية تقدم خدمات جماهيرية متميزة لأهالي تلك المدن والمترددين عليها.

أقسام شرطة عصرية

فيما شدد مدير أمن القاهرة ، على الخدمات الأمنية ومأمورى الأقسام بتفقد عدد من من المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق المديرية والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وقوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة وانتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكل المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون.

قوات الأمن تستعتد للانتشار لتأمين الطرق

ويأتى ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتوجيه حملات نوعية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.