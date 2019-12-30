أخبار × 24 ساعة.. التضامن: الانتهاء من تطوير 143 قرية نهاية يونيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، منها تحويل 500 مليون جنيه للمحافظات لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتلقى تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا. وزير التنمية المحلية: تحويل 500 مليون جنيه للمحافظات لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وزيرة التضامن: بدء تلقى تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا وزيرة التضامن: إطلاق خط ساخن لتلقى شكاوى ذوى الإعاقة التضامن: الانتهاء من تطوير 143 قرية نهاية يونيو 2020 ضمن مبادرة "حياة كريمة" الصحة: إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة مخالفة وترخيص 46 ناديا صحيا وزير الكهرباء: اطلاق التيار الكهربائى فى خط الربط مع السودان 12 يناير وزيرة الهجرة لطلاب مدارس الفيوم: آمنوا بأنفسكم ولا تكونوا فريسة لتجار البشر محمد شاكر: 22.3 مليار جنيه حجم الإنفاق على رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء الأوقاف: لجان الاعلى للشؤون الإسلامية تناقش الحوار المجتمهى والالحاد والتواصل الخارجى شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث بورسعيد ويتمنى لهم الشفاء للمصابين القوى العاملة تعلن موافقة السعودية على تيسيرات للعمالة المصرية.. تعرف عليها وزيرة البيئة تطلق حملة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى الرى: إزالة 50 ألف و 502 مخالفة على نهر النيل منذ يناير 2015 وزيرة التضامن: نعمل على التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية الصحة: مبادرة "الحد من انتشار العدوى" قدمت التوعية لـ 16326 صالون تجميل فيديو.. وزيرة البيئة: لدينا خطة طموحة لتطوير المحميات الطبيعية Advertisements التعليم العالى: رحلات للطلاب للتعرف على معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيس السكة الحديد يطالب العاملين بتحسين الخدمة بالقطارات والمحطات الأوقاف: بدء امتحانات المراكز الثقافية الإسلامية بالمديريات الإقليمية صور.. وزير الزراعة يوجه بحصر بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح التضامن: إعداد لائحة قانون التأمينات الموحد وجارى عرضها على مجلس الوزراء الإفتاء: لا يجوز للمرأة إجراء "فيديو كول" بملابس شفافة حتى ولو مع الأهل وزيرة البيئة تطلق "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى.. وتؤكد: لتغيير السلوكيات وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يزوران قرية تونس ومدرسة صناعة الخزف والفخار وزيرة الهجرة لسيدات الفيوم: عليكن التصدى لمحاولات أبنائكم للهجرة غير الشرعية نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وزير التعليم العالى يتفقد منشآت مدينة زويل: تلعب دورا مهما لخدمة المجتمع "الرى" تبحث آليات لنشر الوعى بأهمية الرى الحديث بين المزارعين وزير التعليم العالى يتفقد منشآت مدينة زويل: تلعب دورا مهما لخدمة المجتمع رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه بشمال الدلتا لو عايز تتبرع بوقف خيرى لراغبى التبرع.. الأوقاف تعلن عن التفاصيل وزارة الزراعة: خطة لتطوير واستنباط تقاوى زراعية عالية الانتاجية

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