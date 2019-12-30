شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تنتهى من إصلاح ماسورة إمبابة وتؤكد عودة الخدمة خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد كسر ماسورة مياه الشرب بشارع البوهى فى إمبابة، أزمات انقطاع المياه التى كانت تشهدها محافظة الجيزة، بعد أن استمر إصلاح الماسورة أكثر من 12 ساعة، حيث أدى ذلك إلى انقطاع الخدمة عن مناطق "إمبابة المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات، والمنيرة الشرقية والغربية وأرض الحداد وكذلك مناطق وراق الحضر والعرب والعجوزة المهندسين والدقى".

وأعلن المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الجيزة، أن الشركة انتهت من إصلاح ماسورة قطرها 200 ملم بشارع البوهى والتى انكسرت صباح اليوم، مشيرا إلى أن الشركة اضطرت إلى تخفيف الضغوط بمحطة مياه امبابة لتتمكن من أعمال الإصلاح.

وأضاف نائب رئيس الشركة لـ"الخليج 365"، أنه نظرا لوجود كابلات كهرباء بالشارع، تم الحفر على الماسورة يدويا وبأعماق كبيرة، ما أدى لاستغراق وقت كبير فى عملية الإصلاح، خاصة أنه كان هناك حذر من العمال أثناء الحفر لتفادى الكابلات الكهربائية.

وقال عوض أنه من المقرر عودة الخدمة لكافة المناطق وأبعد نقطة خلال ساعتين، وفى مناطق الدقى والمهندسين خلال نصف ساعة تقريبا، وذلك بعد اعادة ضخ المياه بالشكل الطبيعى فى المواسير وعمل المحطة بكامل طاقتها مرة أخرى.

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وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أصدرت بيان، للاعتذار عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "إمبابة المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات، والمنيرة الشرقية والغربية وأرض الحداد وكذلك مناطق وراق الحضر والعرب والعجوزة المهندسين والدقى".

وقالت الشركة فى بيانها "تعتذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه بإمبابة المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات، وذلك لحدوث كسر مفاجئ لخطين مياه قطر 200 مم، وجارى تخفيض الضغوط بمحطه إمبابة لحين انتهاء الاصلاح تؤثر علي مناطق المنيرة الشرقية والغربية ارض الحداد وضعف الضغوط في وراق الحضر والعرب والعجوزة المهندسين والدقى"

وأضافت الشركة " الشركة تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة"

وأعلنت أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.