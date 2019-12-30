شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات قطاع التخطيط بوزارة الرى على مدار 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلاً بشأن حصاد الإنجازات التي قام بتنفيذها قطاع التخطيط على مدار 2019، وذلك في إطار الجهود المبذولة والتي تستهدف المساهمة في تحقيق إدارة فعالة لقطاع المياه على المستوى القومي ومواصلة التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ محاور ومتطلبات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف العمل لتنفيذ خطط واستراتيجيات الوزارة وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ويعزز من كفاءة وحدة المياه لتوفير احتياجات مختلف قطاعات الدولة من المياه، و توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على مواردنا المائية وترشيد استخداماتها وحسن استثمارها في زيادة الناتج القومي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط أن القطاع قام بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بدعم الإصلاح في قطاع المياه بمكوناته المختلفة، ففي إطار تعزيز البيئة المؤسسية والمالية لدعم الإصلاح في قطاع المياه، تم عقد برنامج تدريبي متكامل (لـ60 مهندسًا) عن تقييم استثمارات رأس المال وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، فضلاً عن عقد التدريبات الخاصة بإجراءات قانون الحجز الإداري لـ(60 مندوب حجز إداري)، والتدريبات الخاصة بالجوانب القانونية للمياه بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات القضائية، كما تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم الاستثمار المالي والاقتصادي ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع قطاعات الوزارة.

على جانب آخر، أشارت إيمان سيد إلى قيام القطاع بتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وذلك من خلال إنشاء وحدة للمحاسبة المائية وعقد دورات تدريبية مكثفة (لتدريب 15 مهندسًا) بمعهد إدارة المياه IHE بهولندا لمدة أربعة أسابيع، كما تمت مراجعة أحدث التطورات الخاصة بنظام المحاسبة المائية وعمل سيناريو لمحافظة الفيوم لحساب الاحتياجات المائية الفعلية لكل القطاعات بالمحافظة وحساب كفاءة نظام الري، بالإضافة إلي عمل نظام جودة نوعية المياه للإنذار المبكر. وفيما يخص تنمية وبناء القدرات، فقد تم تحديث استراتيجية بناء القدرات الخاصة بتحديث منظومة الموارد المائية وعقد عدة ورش عمل مهندسي الهندسات في محافظات الدلتا للوقوف على المشاكل والاحتياجات الفعلية الخاصة بالتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تنظيم جولة دراسية بدولة إسبانيا لعدد 15مهندس لنقل العلوم والمعرفة وبناء القدرات والتعرف على خبرات الجانب الإسباني في الانتقال من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وانطلاقًا من حرص القطاع علي تطوير خطط الاتصالات والمعلومات للتوعية بقضايا المياه، فقد أكدت رئيس قطاع التخطيط بأن القطاع أسهم في نشر مقاطع فيديو توعوية من تصميم المختصين بالوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي قنوات التليفزيون، كما تم عقد برامج تدريبية خاصة بمهارات التواصل والاتصال لتطوير المهارات الحياتية للعاملين.

كما نفذ القطاع المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للحفاظ على المياه (حافظ عليها ...تلاقيها) بين المزارعين بهدف إبراز أفضل الممارسات الخاصة بترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتم بثها في وسائل الإعلام المختلفة وفي حفل ختام أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019.

جدير بالذكر أنه قدم 100 مزارعًا التجارب الخاصة بهم في المرحلة الثانية من كل محافظات الجمهورية أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكات المياه. وفي ذات السياق، تم تنظيم المسابقة الوطنية لترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس من كل محافظات الجمهورية وتم عرض وتكريم أفضل 5 مدارس ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019.

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وفي إطار السعي الدائم للتطوير في قطاع المياه، فقد تم إعداد عدد من الدراسات الفنية الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث تم تطوير الإستراتيجية المعمارية والدراسة الفنية لمشروع تطوير كورنيش النيل ووضع الاستراتيجية الخاصة بربط نهر النيل بالمدينة لخلق بيئة صديقة للمشاة، إلى جانب تطوير الدراسة الفنية الخاصة بدعم مركز التنبؤ بالنيل وتحديث الشروط المرجعية الخاصة بالسادة الاستشاريين الدوليين وذلك من أجل تحديث نظام التنبؤ بالفيضان وتقييم أنظمة دعم اتخاذ القرار الخاصة بالسد العالي، فضلا عن اعداد التصميمات والرسومات التنفيذية وأعمال تنسيق الموقع والانارة والري لعدد من المشاريع أهمها مشروع حديقة عفلة بمساحة 13 فدانا بالقناطر الخيرية، وحديقة متحف علوم المياه بمساحة 7.3 فدان بالقناطر الخيرية، مشروع حديقة النيل بمساحة 7 فدان بالمناشى، مشروع ممشى اهل مصر بطول 260م بالقناطر الخيرية ، منطقة النموذج ومتحف الرئيس جمال عبد الناصر بمساحة 7.6 فدان بأسوان، مبنى المتحف القديم وعمل مسرح مكشوف سعة 2500 شخص لمشروع المركز الثقافي الأفريقي.

وفي سياق البحث عن آليات التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع التخطيط وشركاء التنمية، فقد تم التنسيق مع بنك التعمير الألمانى (KFW) لمناقشة مشروعات الوزارة الممولة من البنك، كما تمت المشاركة في اجتماع الدائرة المستديرة برئاسة وزيرة الاستثمار وحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي كل الوزارات ضمن دورة المباحثات المصرية الألمانية المشتركة لتحديد إطار التعاون المستقبلي في المجالات التنموية ومن أهمها إدارة الموارد المائية، وكذا شارك القطاع في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين اللجنة العليا المصرية الأردنية بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتي هدفت إلي بحث تعزيز التعاون فى مجالات الزراعة والطاقة والإسكان والاتصالات والموارد المائية والري والنقل والطيران المدنى والأدوية والتعاون الثقافى والتعليم والشباب.

ومن جهة أخرى، تم عقد اجتماع مع ممثل صندوق المناخ الأخضر لبحث سبل التعاون بين الطرفين، وحصلت رئيس قطاع التخطيط على المركز الثاني لجائزة القيادات المتميزة فئة رئيس قطاع، وذلك ضمن برنامج التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.

وفي إطار حرص القطاع خلال تنفيذ أعماله ومساهمته الفعالة في تنفيذ الخطط والمبادرات القومية للدولة فقد شارك القطاع في فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحديد المشروعات التي تنفذ من قبل الوزارة بالمحافظات الأكثر فقرًا، وكذا الانتهاء من التقرير الأول والثاني الخاص بوزارة الموارد المائية والري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، كما شارك مهندسو الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة ممثلين قطاع التخطيط في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للتعرف على منهجية عمل إعداد موازنة البرامج والأداء للعام المالي القادم 2021/2020 والذى يمثل العام الثالث من برنامج عمل الحكومة 2022/2018.

كما استقبل مركز التنبؤ ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بقطاع التخطيط وفدا من المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه، وكذلك وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان والري بدولة موزمبيق، كما استقبل المركز وفدا صينيا برئاسة نائب وزير الموارد المائية والري الصيني والوفد المرافق له وأعضاء السفارة الصينية للتعرف على الأنشطة التي تتم بهما والوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى إدارة الموارد المائية فى مصر .