شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الأزهرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين امتحانات صفوف النقل الأزهرى الإعدادى والثانوى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2019-2020، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحان مادة الفقه فى اللجنة الأولى ومادة اللغة العربية باللجنة الثانية، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادة الفقه باللجنة الأولى ومادة علم النفس باللجنة الثانية، أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى فيؤدون امتحان مادة الفقه باللجنة الأولى وامتحان الجبر وحساب المثلثات باللجنة الثانية.

أما طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى فيؤدون امتحان الفقه باللجنة الأولى ومادة العروض والقافية باللجنة الثانية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى امتحان مادة الفقه باللجنة الأولى ومادة الجبر باللجنة الثانية .

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الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كشف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع المناطق انتهت من وضع الأسئلة وطباعتها وتوزيعها على اللجان، كما تم تسكين كافة المراقبين ورؤساء اللجان على لجان الامتحانات بكافة المحافظات، كاشفًا عن تيسير قوافل من قطاع المعاهد الأزهرية إلى كافة المحافظات، وذلك لتذليل كافة العقبات ومتابعة الامتحانات، مشددًا على تعليمات القطاع بعدم السماح بالغش .

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات لملاحظ الدور، وهى التأكد من أن كل طالب يجلس فى مكانه المخصص له، وتسليم أوراق الإجابة فى الوقت المخصص والتوقيع على "التكت" وعلى صحة رقم الجلوس والاسم، أن يكتب الطالب بقلم أزرق حتى لا يتعرض الطالب للجنة خاصة فى التصحيح، التوقيع على استمارة الغياب والتأكد من الغياب وإبلاغ رئيس الدور ورئيس اللجنة لعمل اللازم، عدم قراءة ورقة الأسئلة إلا بحضور المدرس الأول للمادة إذا كان هناك شىء يستدعى الأمر ذلك، بث روح الاطمئنان بين الطلاب وأن يكون الامتحان فى جو نظيف، بعد انتهاء الوقت المناسب لكل مادة تجمع الأوراق وتسلسل وتسلم لمراقب الدور لتسليمها للجنة النظام والمراقبة.