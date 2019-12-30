شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال الدلتا: شحن العدادات مسبوقة الدفع متوفر على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن عملية شحن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة على مدار الساعة بجميع منافذ الشحن، سواء التابعة للشركة أو المنافذ الخاصة، موكدًا أن عملية الشحن لم تتوقف إطلاقًا ومتاحة للمواطنين في أي وقت حسب احتياجات المواطنين.

وأضاف عسل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لن تقوم خلال الفترة الحالية بتحديث برنامج الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المشتركين التابعين لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الذين يستخدمون عدادات مسبوقة الدفع يبلغ عددهم 2 مليون 100 ألف مشترك.

وأوضح عسل، أن نطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يضم محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

جدير بالذكر أن تحديث البرامج الخاصة بشحن عدادات الكهرباء لا توثر على استقرار التيار الكهربائي حتى ولو نفذ الرصيد الموجود بالعداد، لأن العداد مبرمج على عدم الفصل في العطلات والإجازات الرسمية، ومن المقرر أن يتم تحديث برامج شحن العدادات مسبوقة الدفع بدءًا من يناير المقبل على مستوى شركات توزيع الكهرباء بالكامل يومي الخميس والجمعة لعدم تعرض أي مواطن لانقطاع التيار.

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ويبلغ إجمالي ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية حتى الآن حوالي 9 ملايين عداد مسبوق الدفع، موكدًا أن خطة الوزارة لتحويل كل العدادات إلى مسبوقة الدفع تستهدف تركيب 28 مليونًا و700 ألف عداد مسبوق الدفع.

يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ستقوم بقطع عملية الشحن لتحديث برامج شحن عدادات الكهرباء الخميس 2 فبراير من الساعة 5 مساءً وحتى ظهر السبت 4 فبراير، وتضم محافظات الشرقية وشمال جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.