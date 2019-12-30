محافظ القاهرة ورجال الدولة فى عزاء والدة ماهر كامل رئيس حى باب الشعرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونوابه للمناطق الأربعة، وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد وقيادات محافظة القاهرة ورؤساء الأحياء، واجب العزاء فى والدة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية، حيث حضر العديد من الشخصيات الهامة وممثلين من مكتب وديوان رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وذلك بمسجد الشرطة بالعباسية .

كما حضر معاونًا رئيس مجلس الوزراء والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب و لدكتور محمد محمود أبو هاشم نقيب الأشراف وعدد من رؤساء الأحزاب وعدد من نواب المجلس وممثلى الهيئات البرلمانية ولجان المجلس وعدد من النواب والنائبات وهيئة مجلس النواب ومستشار وزير التنمية المحلية وقيادات من الوزارة والقيادات المحلية بالمحافظات وعدد من القيادات الأمنية، وممثلين عن الوزراء والجامعات، كما حضر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس جامعة الازهر وعميد كلية الطب ومستشفي الازهر الجامعي والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر وشيوخ الطرق الصوفية وامين عام المشيخة، ومن وزارة الاوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ومجلس إدارة هيئة الأوقاف ووفد الكنيسة الأرثوذكسية ووفد الكنيسة الكاثوليكية، وممثلو المجلس القومى للمرأة والنقابات والصحف والهيئات الاعلامية وهيئة الاستعلامات ووزارة الدولة للإعلام والقنوات الخاصة والأجنبية . Advertisements كما أدى واجب العزاء مندوب من مكتب أمين عام جامعة الدول العربية ، وكذلك ممثلى المنظمات والاتحاد الافريقى والكوميسا والأمم المتحدة ونواب الدائرة والقيادات التنفيذية بحى باب الشعرية وأعضاء المجلس التنفيذى ، وكانت المغفور لها قد وافتها المنية ودفنت بمسقط رأسها بمحافظة كفر الشيخ .

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