شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الإثنين، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة.

الطقس فى الأردن

نهارًا

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد بوجه عام، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة تدريجياً، ويُحتمل هُطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، خلال ساعات العصر والمساء

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

Advertisements

وفي خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة. -حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم). -درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وترتفع نسب الغُبار في أجواء بعض المناطق.

وتقترب الصغرى من الصفر المئوي في أجزاء مُختلفة من البلاد.

ويُتوقع تشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المملكة، عدا الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية خفيفة إلى متغيرة الاتجاه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كل المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.