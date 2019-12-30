إحباط تهريب كيلو من مخدر "الآيس" في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من مخدر "الآيس"، داخل حقيبة متخلفة لراكبة غينية الجنسية، أثناء استلامها في المطار.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة المتخلفة من رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا، اشتبه وائل إبراهيم مأمور الجمرك في حقيبة خاصة براكبة غينية، تلاحظ وجود انتفاخ بأحد جوانب حقيبتها، وبالعرض على سامي صبحي مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية ضمت وائل إبراهيم مأمور الجمرك ووهيب عازر مدير إدارة الحركة، للتفتيش، وعقب نزع البطانة الداخلية للحقيبة، تبين وجود كيلو جرام من مخدر "الآيس" مخبأة داخل كيس بلاستيك.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.