الوفد: وافقنا على المشاركة في حوار الأحزاب لتحقيق مصلحة الوطن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنه يسجل اعتذارًا نيابة عن المستشار بهاء أبو شقة، لعدم حضوره نظرًا لتعرضة لوعكة صحية.

جاء خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب " المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر" لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

وأضاف بدراوي، أن الهيئة العليا لحزب الوفد، قررت الموافقة على حضور الاجتماع لتفعيل المادة الخامسة، من الدستور، وانطلاقًا من ثوابت الوفد من الدفاع عن الوطن والمواطن، موضحًا أن الوفد يرى أنه لابد من وجود أحزاب سياسية قوية على الساحة، بشرط تفعيل المادة الخامسة من الدستور.

وتابع سكرتير عام الحزب: "رأينا أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار، والذي نسعى من خلاله إلى تحقيق مصلحة الوطن وتفعيل مواد الدستور".