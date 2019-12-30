اليوم.. محاكمة تامر عاشور على حكم حبسه سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة المطرب تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.

من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.