حبس مدرب منتخب الأثقال ومساعده في قضية "المكملات الغذائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، بحبس "م. أ" مدرب منتخب الأثقال، ومساعده 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاختلاس والتزوير، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر - الذي رفض نشر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام- إن النيابة أخلت سبيل رئيس الاتحاد وأمين الصندوق.

ونسبت النيابة للمحبوسين تهم الاختلاس والإضرار بالمال العام، وتزوير فى محررات رسمية، وتلاعب في مستحقات اللاعبين، وتزوير توقيعات اللاعبين للحصول على مكملات غذائية بعدما تقدم عدد منهم بشكوى في وزارة الرياضة.

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ووفق المصدر من المقرر استكمال التحقيقات مع المتهمين الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، أيدت المحكمة الرياضية الدولية قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين، وحرمان لاعبيه من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

جاء القرار بعد جلسة الاستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.

يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 مما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند.