72 ساعة اختفاء ورائحة كريهة.. ليلة مقتل "أرملة فيصل" داخل غرفة نومها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بقطاع غرب الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل أرملة مُسنة على يد أحد أقاربها وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى العميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من (عامل 64 سنة)، أفاد بأن شقيقته (ربة منزل 66 سنة)، مقيمة بشارع فيصل، أرملة، تعيش بمفردها لم تظهر أو تتجاوب معه منذ 3 أيام، وعند توجهه للسؤال عنها اشْتَمَّ رائحة كريهة من مسكنها.

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انتقلت قوة من القسم إلى الشقة وعُثر على جثة شقيقته بغرفة النوم، مُقيَّدة اليدين والقدمين بحبل، ومكمّمة الفم والأنف، بإيشارب حريمى، ملفوف حول رقبتها، وبها جرح بالرأس، وبعثرة بمحتويات الغرفة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مبيض محارة 35 سنة)، وزوجته "32 سنة"، وأمكن ضبطهما، وتبين أن المتهم الأول مصاب بجرح قطعى بيده اليمنى.

أقر المتهمان بجريمتهما، وأنهما قاما بدس أقراص منومة فى عصير قدّمه لها، وعقب فقدها الوعى وسقوطها أرضًا، حدثت إصابتها بالرأس، ومن ثم ربطها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، والاستيلاء على مشغولات ذهبية وهاتفها المحمول قاما ببيعها بنحو 7 آلاف جنيه.