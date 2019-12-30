أخبار مصر | توضيح مهم من وزارة التعليم بشأن اختبارات مادة الرياضيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توضيح مهم من وزارة التعليم بشأن اختبارات مادة الرياضيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مكتب مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، بيانا للرد على استفسار أولياء الأمور بخصوص الاختلاف في عدد ونوعية الأسئلة التي وضعت على موقع الوزارة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالرغم من إعلان الوزارة أن الأسئلة في الفصل الدراسي الأول "موضوعية" أي اختيار من متعدد.

في البداية قال مكتب مستشار الرياضيات، إن الأسئلة تم وضعها بنمط الموضوعية في الفصل الدراسي الأول، وهو ما يعتبر استثناء وليس القاعدة، بالإضافة إلى أن امتحان الفصل الدراسي الثاني سيتضمن الأسئلة الموضوعية والمقالية بمستوياتهما المعرفية المختلفة.

وأشار مكتب مستشار المادة، إلى أن الأسئلة الاسترشادية من مركز الامتحانات ليست نموذجا تدريبيا، وإنما عرض لأنماط الأسئلة فقط، بالإضافة إلى أن النماذج الامتحانية على صفحة المستشار، هى نماذج امتحانية تدريبية تتفق مع ما أعلنته الوزارة من طريقة وعدد الأسئلة لكل فرع من فروع المادة في كل امتحان.

واختتم مكتب مستشار المادة بيانه: "لن يتواني المكتب في الحفاظ على مادة الرياضيات لما تمثله من أهمية لبناء التفكير العلمي عند الطلاب، وبالتالي المساهمة في بناء شخصية وثقافة ومعرفة الطالب المصري".