أخبار مصر | خبراء: شجرة الكريسماس أصلها فرعوني.. انتقلت لأوروبا ثم عادت لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: شجرة الكريسماس أصلها فرعوني.. انتقلت لأوروبا ثم عادت لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شجرة خضراء الجميلة مزينة بالمصابيح الملونة، حيوانة الرنة تسارع الخطى تجر عربة بابا نويل السحرية يجوب أنحاء العالم يهدي الأطفال هدايا يوم الميلاد، مشهد بديع مليئ بالرمزيات وأشهرها شجرة عيد الميلاد أو الكريسماس، فمن أين جاءت عادة وضع شجرة خضراء في يوم عيد ميلاد السيد المسيح، ولماذاشجرة السرو؟، وما أصل هذه العادة؟.

شجرة عيد الميلاد أصلها مصري قديم



كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، للفجر، أن شجرة عيد الميلاد أصلها مصرى قديم، حيث ارتبطت تلك الشجرة الخضراء رمز الحياة، بأقدم الأساطير المصرية القديمة، وهى أسطورة الثالوث المقدس، التي نشأت مع عقيدة الخلق والتكوين في فجر التاريخ المصري، وهي قصة الصراع بين الخير والشر والتى جسدها "ست" رمز الشر وأوزوريس رمز الحياة المتجددة ورمز النيل العائد بالفيضان والخضرة والخير. كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، للفجر، أن شجرة عيد الميلاد أصلها مصرى قديم، حيث ارتبطت تلك الشجرة الخضراء رمز الحياة، بأقدم الأساطير المصرية القديمة، وهى أسطورة الثالوث المقدس، التي نشأت مع عقيدة الخلق والتكوين في فجر التاريخ المصري، وهي قصة الصراع بين الخير والشر والتى جسدها "ست" رمز الشر وأوزوريس رمز الحياة المتجددة ورمز النيل العائد بالفيضان والخضرة والخير. أسطورة غدر الشر بالخير



وتابع: الأسطورة تحكي كيف أن ست غدر بأخيه أوزوريس، فقد كان ست يكره في أوزوريس، جمال وجهه ورجاحة عقله وحمله رسالة المحبة والخير بين البشر، فدبر مكيدة للقضاء عليه، وأقام حفلًا بالاتفاق مع أعوانه من معبودات الشر، لتكريم أوزوريس، وأعد تابوتًا مذهب بحجم أوزوريس فقط، وزعم أنه سيقدمه هدية لمن يكون مرقده مناسبًا للتابوت، واستلقى في التابوت كل الضيوف ولم يكن مناسبًا لأي منهم حتى جاء دور أوزوريس، ولما استلقى فيه بالطبع جاء مناسبًا له تمامًا، فأغلق ست التابوت وألقاه أعوانه في نهر النيل، وانتقل التابوت عبر النيل إلى البحر الأبيض المتوسط حتى وصل للشاطئ الفينيقي، عند مدينة بيبلوس، وهناك نبتت على الشاطئ وفوق التابوت المقدس شجرة ضخمة وارفة الظلال حافظت عليه من أعين الرقباء، وكان هناك ملكة جميلة تسمى عشتروت خرجت لتتريض على الشاطئ فبهرتها الشجرة الجميلة النادرة وأمرت بنقلها لقصرها. وتابع: الأسطورة تحكي كيف أن ست غدر بأخيه أوزوريس، فقد كان ست يكره في أوزوريس، جمال وجهه ورجاحة عقله وحمله رسالة المحبة والخير بين البشر، فدبر مكيدة للقضاء عليه، وأقام حفلًا بالاتفاق مع أعوانه من معبودات الشر، لتكريم أوزوريس، وأعد تابوتًا مذهب بحجم أوزوريس فقط، وزعم أنه سيقدمه هدية لمن يكون مرقده مناسبًا للتابوت، واستلقى في التابوت كل الضيوف ولم يكن مناسبًا لأي منهم حتى جاء دور أوزوريس، ولما استلقى فيه بالطبع جاء مناسبًا له تمامًا، فأغلق ست التابوت وألقاه أعوانه في نهر النيل، وانتقل التابوت عبر النيل إلى البحر الأبيض المتوسط حتى وصل للشاطئ الفينيقي، عند مدينة بيبلوس، وهناك نبتت على الشاطئ وفوق التابوت المقدس شجرة ضخمة وارفة الظلال حافظت عليه من أعين الرقباء، وكان هناك ملكة جميلة تسمى عشتروت خرجت لتتريض على الشاطئ فبهرتها الشجرة الجميلة النادرة وأمرت بنقلها لقصرها. عشتروت تستضيف إيزيس وحورس يولد



وأكمل ريحان: تتابع الأسطورة حيث تبكي إيزيس أوزوريس وتبحث عنه على طول شاطئ النيل، وبينما تجلس بين سيقان البردي في الدلتا همس في أذنيها صوت رياح الشمال تبلغها بأن المعبود أوزوريس ينتظرها على شاطئ بيبلوس، فذهبت واستضافتها عشتروت، وكانت إيزيس تحول نفسها كل مساء بقوة سحرية إلى نسر مقدس تحلق في السماء وتحوم حول شجرة زوجها أوزوريس، حتى حدثت المعجزة وحملت إيزيس بالطفل حورس من روح أوزوريس، ورجعت به مصر تخفيه بين سيقان البردى في أحراش الدلتا حتى كبر وحارب الشر وخلص الإنسانية من شرور ست. وأكمل ريحان: تتابع الأسطورة حيث تبكي إيزيس أوزوريس وتبحث عنه على طول شاطئ النيل، وبينما تجلس بين سيقان البردي في الدلتا همس في أذنيها صوت رياح الشمال تبلغها بأن المعبود أوزوريس ينتظرها على شاطئ بيبلوس، فذهبت واستضافتها عشتروت، وكانت إيزيس تحول نفسها كل مساء بقوة سحرية إلى نسر مقدس تحلق في السماء وتحوم حول شجرة زوجها أوزوريس، حتى حدثت المعجزة وحملت إيزيس بالطفل حورس من روح أوزوريس، ورجعت به مصر تخفيه بين سيقان البردى في أحراش الدلتا حتى كبر وحارب الشر وخلص الإنسانية من شرور ست. شجرة أوزوريس هي شجرة الميلاد Advertisements



واشار: إلى أن هذه الشجرة الشهيرة التى احتوت أوزوريس هى شجرة الميلاد التى طلبت إيزيس جذورها من عشتروت، وقد أهدتها إليها عشتروت وأمرت حراسها بحملها إلى أرض مصر، ولما وصلت وطبقًا للأسطورة أخرجت إيزيس جثة زوجها أوزوريس من تابوتها، وقد عادت إليه الحياة، وأصبح عيد أوزوريس الذي أطلق عليه بعد ذلك عيد الميلاد نسبة لميلاد حورس من أهم الأعياد الدينية في مصر القديمة، وكان يُحتفل به أول شهر كيهك المحرف عن كلمة "كا هى كا" أي روح على روح، حيث تنحسر مياه الفيضان فتعود الخضرة للأرض التى ترمز لبعث الحياة وقد اصطلح المصريون القدماء على تهنئة بعضهم بقولهم (سنة خضراء) وكانوا يرمزون لحياة المتجددة بشجرة خضراء. واشار: إلى أن هذه الشجرة الشهيرة التى احتوت أوزوريس هى شجرة الميلاد التى طلبت إيزيس جذورها من عشتروت، وقد أهدتها إليها عشتروت وأمرت حراسها بحملها إلى أرض مصر، ولما وصلت وطبقًا للأسطورة أخرجت إيزيس جثة زوجها أوزوريس من تابوتها، وقد عادت إليه الحياة، وأصبح عيد أوزوريس الذي أطلق عليه بعد ذلك عيد الميلاد نسبة لميلاد حورس من أهم الأعياد الدينية في مصر القديمة، وكان يُحتفل به أول شهر كيهك المحرف عن كلمة "كا هى كا" أي روح على روح، حيث تنحسر مياه الفيضان فتعود الخضرة للأرض التى ترمز لبعث الحياة وقد اصطلح المصريون القدماء على تهنئة بعضهم بقولهم (سنة خضراء) وكانوا يرمزون لحياة المتجددة بشجرة خضراء. وضع شجرة الميلاد عادة مصرية قديمة



وأشار ريحان إلى أن قدماء المصريين كانوا يحتفلون في كل عام بعيد الميلاد بشجرة الحياة، التي يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة رمز الحياة المتجددة، وانتقلت هذه العادة من مصر إلى سوريا ومنها إلى بابل ثم عبرت البحر الأبيض لتظهر في أعياد الرومان ثم تعود مرة أخرى لتظهر في الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس وهى الشجرة التى تحتفظ بخضرتها طول العام مثل شجر السرو وشجر الصنوبر وهكذا أهدى المصرى القديم شجرة الميلاد للعالم أجمع. وأشار ريحان إلى أن قدماء المصريين كانوا يحتفلون في كل عام بعيد الميلاد بشجرة الحياة، التي يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة رمز الحياة المتجددة، وانتقلت هذه العادة من مصر إلى سوريا ومنها إلى بابل ثم عبرت البحر الأبيض لتظهر في أعياد الرومان ثم تعود مرة أخرى لتظهر في الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس وهى الشجرة التى تحتفظ بخضرتها طول العام مثل شجر السرو وشجر الصنوبر وهكذا أهدى المصرى القديم شجرة الميلاد للعالم أجمع. كيهك شهر الاحتفال



ومن ناحيته قال فارس الشيمي مفتش آثار بمنطقة سقارة، إنه فى منتصف شهر كيهك من كل سنة كان قدماء المصريون يحتفلون بقيامة "أوزير" وعودته للحياة في شكل شجرة، تُزرع وسط ميدان الاحتفال لتكون محور التقاء وملاذ الحائرين، حيث "آمن المصري القديم أن أوزير هو القوة التي تمدهم بالحياة وتعطيهم القوت في هذه الدنيا، وأنه هو الأرض السوداء التي تخرج الحياة المخضرة، فرسموه وقد خرجت سنابل الحبوب تنبت من جسده، كما رمزوا للحياه المتجدده بشجرة خضراء، وكانوا يقيمون في كل عام حفلًا كبيرًا ينصبون فيه شجرة يزرعونها ويزينونها بالحلي كما يفعل الناس اليوم بشجرة الميلاد". ومن ناحيته قال فارس الشيمي مفتش آثار بمنطقة سقارة، إنه فى منتصف شهر كيهك من كل سنة كان قدماء المصريون يحتفلون بقيامة "أوزير" وعودته للحياة في شكل شجرة، تُزرع وسط ميدان الاحتفال لتكون محور التقاء وملاذ الحائرين، حيث "آمن المصري القديم أن أوزير هو القوة التي تمدهم بالحياة وتعطيهم القوت في هذه الدنيا، وأنه هو الأرض السوداء التي تخرج الحياة المخضرة، فرسموه وقد خرجت سنابل الحبوب تنبت من جسده، كما رمزوا للحياه المتجدده بشجرة خضراء، وكانوا يقيمون في كل عام حفلًا كبيرًا ينصبون فيه شجرة يزرعونها ويزينونها بالحلي كما يفعل الناس اليوم بشجرة الميلاد". وضع الشجرة الخضراء في قلب الميدان