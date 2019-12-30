مصر | مصرع سيدة في حادث سير بمصر الجديدة

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لقيت، مساء أمس الأحد، سيدة مصرعها، أثناء عبورها الطريق بميدان سفير بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث صدمتها سيارة ملاكي.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بمصرع سيدة صدمتها سيارة ملاكي، بمصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.