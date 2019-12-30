شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للأقصر بلقاء المحافظ و«النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مساء الأحد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الأقصر بحضور المحافظ المستشار مصطفي ألهم ونائبه محمد عبدالقادر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك عقب ختام ورشة العمل التي عقدها بالأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القري الـ١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي على اهتمامه بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب في كافة المحافظات التي يقوم بزيارتها أو خلال حضوره جلسات واجتماعات لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أو في مقر الوزارة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يعطي أهمية قصوى للتواصل مع أعضاء مجلس النواب، وطالب خلال اجتماعه مع المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتواصل بصورة جيدة مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها بما يُسهم في حل كافة مشكلات المواطنين.

وخلال اللقاء استعرض النواب عدداً من المقترحات لمتابعة بعض الملفات التي تهم المواطنين في المحافظة، بالإضافة إلى عرض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في دوائرهم، والتي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.