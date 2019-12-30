شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ينعى ضحايا «حادث بورسعيد»: «ندعو الله أن ينزلهم منازل الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث أتوبيس طريق دمياط- بورسعيد، اللاتي لقين مصرعهن إثر تصادم مقطورة مع أتوبيس كان يقلُّ عاملات في طريقهن للعمل، ما أسفر عن مقتل 23 منهن، وإصابة 7 آخرين.

وتوجه مفتي الجمهورية في بيان، الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن «يتقبلهم عنده وينزلهم منازل الشهداء، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا».