شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ينعى ضحايا «حادث بورسعيد»: «ندعو الله أن ينزلهم منازل الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث أتوبيس طريق دمياط- بورسعيد، اللاتي لقين مصرعهن إثر تصادم مقطورة مع أتوبيس كان يقلُّ عاملات في طريقهن للعمل، ما أسفر عن مقتل 23 منهن، وإصابة 7 آخرين.
وتوجه مفتي الجمهورية في بيان، الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن «يتقبلهم عنده وينزلهم منازل الشهداء، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا».
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي ينعى ضحايا «حادث بورسعيد»: «ندعو الله أن ينزلهم منازل الشهداء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.