وزير الزراعة يبحث مع هيئة الخدمات البيطرية جهودها في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، مساء الأحد، مع قيادات هيئة الخدمات البيطرية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تناول الاجتماع دور الهيئة في حماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من اصل حيوانى المستوردة وايضا رعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والرقابه على مصانع ومخازن ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها كما تناول الاجتماع حملات التحصين ضد الأمراض التي قامت بها الهيئة خلال عام 2019 وخطتها في 2020.
أكد «القصير» على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية حتى تسهل اتخاذ القرار المناسب بخصوص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والامصال وقال ان الفترة القادمة سوف تشهد تعاون بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات وأيضا الجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطري في القرى من أجل خدمة المزراعيين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة.
وزير الزراعة أشاد بالجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والاطباء البيطريون من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ووجه بسرعة التفاعل مع مشاكل المواطنين وتفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن
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