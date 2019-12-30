شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل قمعه.. اعتقال 6 أتراك بتهمة الانتماء لجماعة جولن بينهم ضباط ومعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن مكتب المدعي العام التركي أثدر قرارًا باعتقال 12 مشتبه بهم، منهم 2 من المعلمين، و5 من ضباط الشرطة، بعدما فُصلوا من وظائفهم بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي، وذلك في عملية قامت بها قوات مكافحة الجريمة المنظمة فى 7 مدن تركية: شانلى أورفة، وإزمير، وأماسيا، وأدييامان، وقيريك قلعة، وإسطنبول، وأنقرة.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه تم عرض 6 من المشتبه بهم على المحكمة، بينما أُخلي سبيل الآخرين بشروط.

وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن تركيا تشهد منذ محاولة الانقلاب المزعومة، في 15 يوليو 2016، سجلًا مخجلًا من الانتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، شملت اعتقالات وحالات تعذيب، كان للأطفال نصيب كبير منها، حيث ألقي القبض على الصغار برفقة آبائهم وأمهاتهم ليقضوا فترات طفولتهم في السجون.

Advertisements

وفى وقت سابق وجهت المحكمة الدستورية التركية صفعة جديدة للنظام التركى ، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية التركية أكدت أن حجب الوصول لموسوعة "ويكيبيديا" فى تركيا منذ فترة طويلة فيه انتهاك لحقوق حرية التعبير، حيث حجبت تركيا ويكيبيديا في أبريل 2017، متهمة إياها بأنها جزء من حملة تشويه ضد أنقرة، بعد أن رفض الموقع الإلكتروني طلب النظام التركى بإزالة المحتوى الذي يظهر تركيا بأنها تدعم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تم حظر الوصول إلى ويكيبيديا بجميع لغاتها بموجب قانون يسمح للحكومة بحجب المواقع التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي، حيث رفضت ويكيبيديا إزالة المحتوى من الموقع، مشيرة إلى معارضتها للرقابة، وقدم الموقع التماسًا إلى المحكمة الدستورية في مايو 2017 بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك وفشل الطعن في المحاكم الابتدائية.