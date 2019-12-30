شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 11منطقة بالجيزة.. والشركة تعتذر للمواطنين عن العطل المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بيان، للاعتذار عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "إمبابة المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات، والمنيرة الشرقية والغربية وأرض الحداد وكذلك مناطق وراق الحضر والعرب والعجوزة المهندسين والدقى" ، بسبب حدوث كسر مفاجئ لخطين مياه قطر 200 مم، وجارى تخفيض الضغوط بمحطه إمبابة لحين انتهاء الاصلاح .

وأضاف البيان الصاد عن الشركة ، إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة" ، مشيرة الى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

Advertisements

وأرسل عدد كبير من قراء الخليج 365، شكاوى من انقطاع المياه بمناطق "إمبابة المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات، والمنيرة الشرقية والغربية وأرض الحداد وكذلك مناطق وراق الحضر والعرب والعجوزة المهندسين والدقى"، معبرين عن استيائهم الشديد من طول مدة انقطاع الخدمة.

كما اشتكى سكان شارع عبد الغفار من شارع مدرسة نصر الدين بالهرم، من انقطاع مياه الشرب والتى تستمر بالساعات يومياً، حيث ناشد المواطنين المسئولين فى شركة المياه العمل على حل تلك الأزمة.