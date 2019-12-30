بسام راضى: الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي أجرى، أول أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيداً بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

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