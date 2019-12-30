شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب ترد على ادعاءات السلفيين بتحريم الاحتفال بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ أحمد البهى الداعية الأزهرى، أن فتاوى التيار السلفى بتحريم احتفال المسلمين بالكريسماس، وكذلك تهنئة الأقباط بعيد ميلاد المسيح هى فتاوى غير شرعية وباطلة، حيث إن الاحتفال بهذه المناسبة حلال، لعدة أسباب مشيرا إلى أن أول تلك الأسباب هو أن احتفال الكريسماس هو احتفال المسيحيين بميلاد المسيح من كل سنة ونحن كمسلمين ليس عندنا تاريخ محدد لمولد المسيح عليه السلام، فإذا احتفلنا به في نفس الوقت فليس بأسًا بذلك ما دام الاحتفال لم يخرج عن ضوابط الشرع الحنيف كما نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتذكر سيرته وإطعام الطعام والإحسان إلى الناس وتهنئة الغير.

وقال الداعية الأزهرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن السبب الثانى يتمثل فى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل في حق سيدنا عيسى عليه السلام: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ» رواه البخاري.

وتابع أحمد البهى: مزاعم السلفيين بأن الاحتفال بالكريسماس بدعة وأن البدعة حرام أمر ليس فى الإسلام من شىء، فهذا هو التفكير السلفى وما يدسوه في عقول الناس ، لافتًا إلى أن السبب الثالث فى أن الاحتفال بالكريسماس ليس حرام هو أنه ليس كل أمر مستحدث يعد بدعة مذمومة ، فالمسلمون لهم عيدين شرعهما الله عز وجل ولكن لم يأت النهي لنا عن الاحتفال بالمناسبات الهامة بل هي تدخل تحت قوله تعالى (وذكرهم بأيام الله).

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وفى وقت سباق، أكدت دار الإفتاء، أن الاحتفال بالكريسماس ليس حراما، حيث قالت إن المسلمين يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، ويفرحون بأيام ولادتهم، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنها من أكبر نِعم الله تعالى على البشر، والأيام التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام على العالمين، وبالتالى فإظهار الفرح بهم، وشكر الله تعالى على إرسالهم، والاحتفال والاحتفاء بهم؛ كل ذلك مشروع، بل هو من أنواع القرب التي يظهر فيها معنى الفرح والشكر لله على نعمه.