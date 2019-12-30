شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للأقصر بلقاء عدد من أعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مساء اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الأقصر بحضور المحافظ المستشار مصطفى ألهم ونائبه محمد عبدالقادر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك عقب ختام ورشة العمل التى عقدها الوزير شعراوى بالأقصر اليوم لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى القرى الـ143 المستهدفة فى المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوى على اهتمامه بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب فى كافة المحافظات التى يقوم بزيارتها أو خلال حضوره جلسات واجتماعات لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أو فى مقر الوزارة.

وقال شعراوى أن رئيس مجلس الوزراء يعطى أهمية قصوى للتواصل مع أعضاء مجلس النواب وطالب خلال اجتماعه مع المحافظين فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتواصل بصورة جيدة مع أعضاء مجلس النواب فى دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها بما يُسهم فى حل كافة مشكلات المواطنين.

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وخلال اللقاء استعرض أعضاء النواب عدداً من المقترحات لمتابعة بعض الملفات التى تهم المواطنين فى المحافظة، بالإضافة إلى عرض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى دوائرهم، والتى ستسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت قد اختتمت مساء اليوم ورشة العمل التى عقدها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،اليوم بمحافظة الأقصر للإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التى تم تشكيلها فى وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وطالب اللواء محمود شعراوى، رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية، والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفذها ليشعر بها المواطن فى القرى المستهدفة، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب لتنفذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات فى قرى المرحلة الأولى.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضع موقف تنفيذى وتمويلى نهائى للمشروعات التى سيتم تنفذها من خلال الجمعيات الأهلية.