شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح ١٥ أستاذًا بجامعة الإسكندرية لجوائز «البحث العلمي والتقديرية 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، الأحد، على ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2019، حيث تم ترشيح ١٥ أستاذًا بينهم ٣ سيدات لجائزتي البحث العلمي والدولة التقديرية.

وقال «الكردي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجامعة رشحت الدكتور السيد حلمى العشرى الأستاذ بكلية العلوم لنيل جائزة النيل في مجال العلوم الأساسية والدكتور محمد عبدالمعز السعدنى الأستاذ بكلية العلوم لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الأساسية والدكتور عصام خميس الحنش الأستاذ بكلية العلوم ونائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى سابقاً لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجالات العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

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وأضاف أنه تم ترشيح الدكتورة ثناء إبراهيم شلبى الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجالات العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الطبية والدكتورة نازك عبداللطيف الجندى الأستاذ بكلية الصيدلة لنيل جائزة الرواد في مجال العلوم الطبية.

كما تم ترشيح الدكتور محسن محرم زهران الأستاذ بكلية الهندسة لنيل جائزة الرواد في مجال العلوم الهندسية.

وأشار إلى أنه تم ترشيح الدكتورة نادية زكى شعبان الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة ليلى حمدى السيد إبراهيم الأستاذ بمعهد البحوث الطبية لنيل جائزة المرأة التقديرية في مجال الصحة والعلوم الصيدلية والدكتور محمد السيد إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم لنيل جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2020 حيث رشحت الدكتور عبدالسلام عيد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الفنون والدكتور محمد زكريا محمد عنانى الأستاذ بكلية الآداب لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الآداب والدكتور محمد على عبدالمجيد الأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال العلوم الاجتماعية وترشيح الشاعر الأستاذ عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البابطين حاصل على دكتوراه في الأدب العربى لنيل جائزة النيل للمبدعين العرب في مجال الآداب والدكتور محمود أحمد السيد نحله الأستاذ بكلية الآداب لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب والدكتور أحمد صقر عاشور الأستاذ بكلية التجارة لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.