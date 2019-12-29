شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ١٠ محاضر «جنح صحية» وغلق منشآت غذائية غير مرخصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مكتب أغذية كفر صقر والعاشر من رمضان، الأحد، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٢٨٠ كيلو جرام أغذية عبارة عن «فسيخ، خضروات وفاكهة، محضرات»، ١٥٠ كرتونة «مقرمشات» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير ١٠ محاضر جنح صحية، وتم سحب ١٣ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم مخاطبة الجهات المختصة لإصدار قرار غلق لعدد ٢ منشأة غذائية بكفر صقر لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بهما على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات صحفية على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .