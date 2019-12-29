شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «اللي يفكر يسافر تركيا مجنون.. هيتقتل أو يتسرق أو يُصاب بالجرب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن من يفكر في السفر إلى تركيا مجنون لأنه إما أن يتعرض للقتل أو السرقة أو الإصابة بالجرب.
وطالب «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الحجر الصحي في المطارات المصرية بضرورة إخضاع كل المواطنين القادمين من تركيا للكشف الطبي ووضعهم تحت الكشف لمدة ساعات.
وتابع «موسى»، أنه يجب إيداع القادمين من تركيا في العباسية لمدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من الجرب.
ووجه «موسى» نصيحة إلى المتجهين إلى تركيا بعدم النوم على الأسِرَّة الموجودة في الفنادق قبل تغييرها من قبل إدارة الفندق لأنها تحمل مرض الجرب.
وأضاف «موسى»: «أنا مش أستاذ جلدية ولكن ما نقرأه عن تركيا صعب»، والمرض جاء إلى تركيا مع تولى أردوغان الحكم في تركيا عام 2003.
وأكد «موسى»، أن كل ميزانية تركيا تتجه إلى دعم الميلشيات الإرهابية في سوريا وليبيا.
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