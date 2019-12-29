شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعقد اجتماعًا مع لجنة دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية وفقًا لرؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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استعرض الوزير النتائج التي توصلت اليها اللجنة حتى الآن، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية، في إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOT …) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت) الأحجام- الخطوط المنتظمة.... إلخ)، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الأساسية توقعات (الأرصفة– الساحات– المحطات...) مراكز التوزيع– طاقة الحركة عبر البوابات ووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل إلكترونيا، في إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع (مثل زيادة أحجام السفن- الأطوال – الأعماق.... إلخ)، تحليل إمكانيات تطوير أنشطة لوجستية إضافية في نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي.

وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري، وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، تطوير البنية التشريعية بما يتماشي مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانئ البحرية، العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة، نظرا لأهميتها الشديدة، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.