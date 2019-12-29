شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مبيد الجمعيات الزراعية في تلا يقضي على زراعات القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مبيد مكافحة الحشائش الضارة «حشيشة الزمير» النامية في زراعات القمح، والتي تقدمها الجمعيات والإدارات الزراعية الحكومية، أدت إلى إبادة محاصيل مزارعين في مركز تلا بالمنوفية من القمح.

وأضاف النقيب أن عددًا كبيرًا من مزاراعي القمح في تلا تقدموا بشكاوي للنقابة العامة لتضررهم جراء رش المبيد الذي قضي على زراعاتهم، مطالبًا بلجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق وتعويض هؤلاء المزارعين ومعاقبة المسؤولين عن هذا الأمر.