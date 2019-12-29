شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: يجب وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأحد، اجتماعًا مع قيادات هيئة الخدمات البيطرية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وشدد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية حتى تسهل اتخاذ القرار المناسب بخصوص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال موضحا أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات وأيضا الجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطري في القرى من أجل خدمة المزارعين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال «القصير» إن الاجتماع تناول دور الهيئة في حماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على أمراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة وأيضا رعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وأضاف أنه تم استعراض دور حملات التحصين التي قامت بها الهيئة خلال عام 2019 وخطتها في 2020 ،في مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، مشيدا بالجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والأطباء البيطريون من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ووجه بسرعة التفاعل مع مشاكل المواطنين وتفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن.