شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير سوق برقاش.. كاميرات وميكنة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه اللواء حسين لبيب رئيس المدينه، أعمال تطوير سوق برقاش الدولى لتجارة وتوزيع الجمال، بمنشأة القناطر، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير المبنى الإدارى للسوق المكون من دورين، الدور الأول للوحدات الإسعاف والمطافئ ونقطة شرطة والدور الثانى لإدارة السوق ومكاتب العاملين وقاعة اجتماعات، كما يشمل التطوير الوحدة البيطرية للسوق والبوابة الرئيسية مع تزويدها بنظام كاميرات المراقبة.

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج السوق وعلى جميع المكاتب والحظائر وربطها بالمحافظة لعدم التعدى على الحيوانات بأى شكل ولرصد اى تجاوزات داخل السوق، وأكد على ضرورة اخطار الجهات الأمنية بجميع رواد السوق من المصريين والأجانب من خلال دفاتر معتمدة لتسجيل بياناتهم، والأخطار باستمرار وايضا تذليل كافة العقبات التى تواجه متداولى التجارة والتوزيع داخل السوق، وميكنة جميع الخدمات المتنوعة بالكامل مع تسليم المحافظة ومركز المدينة نسخة من النظام الإلكترونى الذى سيشمل عمليات التسجيل والترقيم للماشية على أن يبدأ التشغيل التجريبى خلال 15 يوم للوقوف على جميع الإيجابيات والسلبيات لهذه المنظومة الجديدة.

من جانبه قال القبطان أحمد مرعى المدير التنفيذى للشركة المُطورة للسوق، انه جارى العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير، وتقديم خدمات بيطرية مميزة منها التحليل لجميع الحيوانات الواردة من الخارج أو تربية المراعى المصرية بلا استثناء للتأكد من خلوها من اى أمراض أو فيروسات وأيضا تنفيذ المشروع القومى لترقيم وتسجيل الماشية بكافة أنواعها بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

يذكر أن سوق برقاش هو أشهر وأقدم سوق فى مصر لتجارة الجمال، فى الشمال الغربى لمحافظة الجيزة، على مساحة خمسة وعشرين فدانا، ويدخلها شهريا ما يصل إلى 12 ألف رأس من الجمال معظمها قادمة من السودان.